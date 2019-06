imago/Michael Debets Audio: rbb 88.8, 24.06.2019, 9.00 Uhr | Bild: imago/Michael Debets

Gegenvorschlag zum Mietendeckel - Grüne und Linke lehnen Konzept der Deutsche Wohnen ab

24.06.19 | 11:56 Uhr

Die Deutsche Wohnen, Berlins größter privater Immobilienkonzern, hat auf den Mietendeckel des Senats mit einem Gegenvorschlag reagiert: eine Begrenzung der Mieten auf maximal 30 Prozent des Einkommens. Grüne und Linke sprechen von einem Ablenkungsmanöver.



Das geplante Mietenkonzept des Immobilienkonzerns Deutsche Wohnen stößt bei Grünen und Linken in Berlin auf Kritik. Sie werfen dem Konzern Etikettenschwindel vor und bezweifeln, dass der Vorschlag für Mieter der Deutsche Wohnen eine Verbesserung bringen wird. Das Unternehmen mit 110.000 Wohnungen in Berlin plant ein eigenes Konzept eines Mietendeckels, gebunden an das jeweilige Einkommen der Mieter: Ab 1. Juli würden Mieterhöhungen so begrenzt, dass ein Haushalt maximal 30 Prozent seines Nettoeinkommens für die Nettokaltmiete aufwenden müsse, kündigte der Immobilienkonzern an. Die Regelung soll zunächst für fünf Jahre gelten.

Grüne warnen vor versteckter Mieterhöhung

Die Mietenexpertin der Grünen-Fraktion im Abgeordnetenhaus, Katrin Schmidberger, nannte das Konzept "vergiftet". "Die Deutsche Wohnen will damit zuvorderst die Einführung eines Mietendeckels für alle Berlinerinnen und Berliner torpedieren."Der Vorstoß sei jedoch ein "Ablenkungsmanöver", um "Anleger und die Börse zu beruhigen", sagte Schmidberger. So würde die freiwillige Selbstverpflichtung des Konzerns, dass kein Mieter mehr als 30 Prozent seiens Einkommens für Miete ausgeben müsse, oftmals mit Mietsteigerungen verbunden sein, da viele Mieter des Konzern sozial schwach sind und derzeit deutlich weniger zahlen. "Die Deutsche Wohnen hätte also Luft für Erhöhungen", so Schmidberger. Der Konzern hatte dagegen versichert, dass bestehende Absprachen mit Mietern bestehen bleiben würden. Genauere Details zur Umsetzung und Gültigkeit nannte das Unternehmen allerdings nur wenige. "Die Deutsche Wohnnen ist offenbar weiterhin nicht bereit von ihrem Geschäftsmodell abzurücken, das mit sozialer Verdrängung durch Mieterhöhungen überhöhte Renditen am Finanzmarkt erzielt", so Schmidberger.



Kritik an Auflagen für Mietbegrenzung

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hatte den Vorstoß dagegen als "wichtiges Signal" gewertet: "Sie verpflichtet sich zu sinnvollen und konkreten Maßnahmen für eine verantwortungsvollere Mietenpolitik", sagte Müller am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Das sei nicht nur wichtig für Mieter mit niedrigerem Einkommen. "Es ist auch ein wichtiges Signal der Deutschen Wohnen in der wohnungs- und mietenpolitischen Diskussion vor dem Hintergrund berechtigter Sorgen der Berlinerinnen und Berliner." Auch Branchenvertreter wie der Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen hatten den Vorschlag ausdrücklich gelobt.



Der Berliner Linken-Landesvorsitzende Udo Wolf nannte den Vorstoß der Deutsche Wohnen ein taktisches Manöver. "Die Deutsche Wohnen springt mit ihrem Angebot an ihre Mieter mit Anlauf hinter den fahrenden Zug", sagte Wolf der Zeitung "Morgenpost" am Sonntag. Das Angebot sei kein Mietendeckel, sondern maximal eine Härtefallregelung, "bei der Bewohner alle ihre Einkommensverhältnisse offenlegen müssen, um in den Genuss der Regelung zu kommen".

Angriff auf Büro der Deutsche Wohnen in Britz

Der rot-rot-grüne Senat hat Eckpunkte für einen noch zu erarbeitenden Gesetzentwurf zu einem Mietendeckel beschlossen. Möglicherweise könnte das entsprechende Gesetz, das von Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) ausgearbeitet werden soll, nach der Abstimmung im Abgeordnetenhaus dann im Januar 2020 in Kraft treten. Berlin wäre bundesweit das erste Bundesland mit einem solchen Mietenstopp. Der Beschluss betrifft 1,5 Millionen nicht preisgebundene Wohnungen. Gegen Immobilienkonzerne wie Deutsche Wohnen richtet sich aktuell in Berlin ein Volksbegehren, das auf die Enteignung von Unternehmen mit mehr als 3.000 Wohnungen abzielt. Die Deutsche Wohnen wird seit Monaten wegen des Themas steigende Mieten

und Umgang mit den Mietern kritisiert. In der Nacht zum Montag wurde ein Berliner Büro der Deutsche Wohnen von unbekannten Tätern beschädigt. Laut Polizei berichtete ein Zeuge, wie zwei Menschen gegen 2.30 Uhr vier Autos der Firma mit roter Farbe beschmiert und Glasscheiben eines Büros in der Fritz-Reuter-Allee in Britz beschädigt haben. Der für politisch motivierte Taten zuständige Staatsschutz der Kriminalpolizei ermittelt. Daraus lässt sich schließen, dass die Täter im Umfeld der linksextremistischen Szene vermutet werden.