ANSA Audio: Radioeins | 29.06.2019 | Tassilo Forchheimer | Bild: ANSA

Flüchtlinge gehen in Lampedusa an Land - Sea-Watch-Kapitänin in Italien festgenommen

29.06.19 | 10:44 Uhr

Über zwei Wochen waren 40 Geflüchtete an Bord der "Sea Watch 3". Jetzt hat die Kapitänin in Italien angelegt - gegen den Willen der italienischen Regierung und trotz eines gescheiterten Eilantrags vor einem EU-Gericht. Dafür wurde sie festgenommen.

Die 40 Geflüchteten an Bord des deutschen Rettungsschiffs "Sea Watch 3" sind in Italien an Land gegangen. Nach ARD-Informationen durften sie am Samstag nach über zwei Wochen das Schiff in Lampedusa verlassen.

Mehr zum Thema dpa/Laurin Schmid Seenotrettung im Mittelmeer - Berlin will acht gerettete Flüchtlinge aufnehmen

Rackete droht mehrjährige Haftstrafe

Das Schiff sei beschlagnahmt und die Kapitänin Carola Rackete festgenommen worden, bestätigte ein Sprecher von Sea Watch. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen sie unter anderem wegen Beihilfe zur illegalen Einwanderung. Die Staatsanwaltschaft hat Hausarrest für sie angeordnet. Ein Boot der Finanzpolizei versuchte der Nachrichtenagentur Ansa zufolge im letzten Moment noch, das Anlegen der "Sea Watch 3" zu verhindern. Kapitänin Rackete sei deswegen vorgeworfen worden, sie habe einem Kriegsschiff Widerstand geleistet und so gegen die Schifffahrtsordnung verstoßen. Der 31-Jährigen drohten deshalb drei bis zehn Jahre Haft. In der Nacht zu Samstag hatte Rackete auf Twitter erklärt, es zeichne sich keine Lösung für die Geflüchteten ab. Deswegen habe sie entschieden, selbständig im Hafen anzulegen.

EU-Gericht hatte Sea-Watch-Antrag abgelehnt

Die "Sea Watch 3" hatte am 12. Juni 52 Menschen aus Seenot gerettet, zehn von ihnen wurden von italienischen Behörden aus medizinischen Gründen evakuiert. Am Dienstag hatte Sea Watch einen Eilantrag beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gestellt, um die übrigen Menschen an Land bringen zu dürfen. Die Crew wollte dafür den Hafen der italienischen Küstenstadt Lampedusa ansteuern. Der Antrag wurde jedoch abgelehnt. Sea-Watch-Kapitänin Rackete, hatte daraufhin entschieden, trotzdem in italienische Hoheitsgewässer einzufahren - obwohl der Organisation dafür in Italien Strafen von bis zu 50.000 Euro drohen. Die italienische Regierung wollte, dass die Geflüchteten nach Libyen gebracht werden. Das hatte Sea Watch wegen des Bürgerkriegs und der Menschenrechtsverletzungen dort ausgeschlossen.

Sea Watch will sich weiter an Rettungsaktionen beteiligen

Die Hilfsorganisation Sea Watch will sich trotz der Verhaftung ihrer Kapitänin weiter im Mittelmeer an Rettungsaktionen beteiligen. Das sagte Pressesprecher Ruben Neugebauer dem rbb. Das Team habe noch nicht mit der festgenommenen Kapitänin, Carola Rackete, sprechen können. "Wir wissen nicht genau, wie es ihr geht", so Neugebauer. Er kündigte an, dass sich die Hilfsorganisation trotz der schwierigen Lage weiter für die Rettung von Geflüchteten im Mittelmeer engagieren werde. Das Sea Watch-Aufklärungsflugzeug finde täglich Seenotfälle, die Krise sei noch nicht überwunden, erklärt Neugebauer. Bereits im Mai hatte die "Sea Watch 3" gegen den Willen der italienischen Behörden Flüchtlinge in Lampedusa an Land gesetzt. Das Schiff war zunächst beschlagnahmt worden, wurde Anfang Juni aber wieder an Sea Watch zurückgegeben.

Sendung: Inforadio, 29.06.2019, 07:40 Uhr