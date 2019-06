Sebastian T. Berlin Mittwoch, 19.06.2019 | 08:11 Uhr

Ich finde es nach wie vor nicht normal, dass Weihnachtsmärkte und andere Veranstaltungen auf öffentlichen Plätzen so dermaßen stark gesichert werden müssen. Das ist doch nichts weiter als ein Herumdoktern an den Symptomen. Wäre es nicht besser, die Ursachen zu bekämpfen? Also jegliche Gefährder aus der Gesellschaft zu entfernen und durch bessere Kontrollen dafür zu sorgen, dass sie nicht wieder einreisen? Mit den Pollern wird doch nur eine von vielen möglichen Tatbegehungsvarianten ausgeschaltet. Und das auch nur an entsprechend ausgerüsteten Orten. Letztendlich kann jeder Gefährder an jedem Ort zu jeder Zeit einen Anschlag begehen. Wir müssen einfach genauer hinschauen, wer sich bei uns bewegt. Neulich bin ich nach Paris geflogen. Da musste bei der Einreise jeder seinen Ausweis zeigen, der dann mit einer Datei abgeglichen wurde. Auf dem Rückweg in Tegel: Keinerlei Kontrolle. Bei uns kommt jeder rein.