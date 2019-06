Der Berliner Senat und die Deutsche Bahn haben den Startschuss für die Reaktivierung der Siemensbahn gegeben. Bahnvorstand Ronald Pofalla und der Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller (SPD), unterzeichneten am Freitag eine erste Finanzierungsvereinbarung für vorgezogene Planungsleistungen, wie beide Seiten mitteilten.

Berlin plant Millionen-Investition in Siemens-Campus

Berlin gibt demnach 2,3 Millionen Euro, damit die ersten Planungsleistungen an Unternehmen vergeben werden könne. Darunter fallen Umweltstudien, Schallgutachten und Vermessungsarbeiten. "Hier verbindet sich Berlins Industrialisierungsgeschichte mit der Zukunft der Industrialisierung im 21. Jahrhundert", sagte Müller der Mitteilung zufolge.

Die Siemensbahn von Jungfernheide bis Gartenfeld wurde vor 1929 Jahren in Betrieb genommen, um Arbeiter aus der Innenstadt zu den Siemens-Werken zu bringen. 1980 legte die auch in West-Berlin für die S-Bahn zuständige DDR-Reichsbahn den Abschnitt nach einem Streik still. Die Arbeiter fuhren auf der neuen U-Bahnlinie 7.