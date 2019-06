Brandenburgerin in Brüssel

Die Brandenburgerin Ska Keller ist als Vorsitzende der Grünen-Fraktionen im Europaparlament bestätigt worden. Die Abgeordneten wählten die 37-Jährige am Mittwoch in Brüssel erneut gemeinsam mit dem Belgier Philippe Lamberts an die Spitze ihrer Gruppe, wie die Fraktion mitteilte. Bei 63 abgegebenen Stimmen habe es eine Gegenstimme und eine Enthaltung gegeben.

"Vielen Dank an alle, die es mir zutrauen, weitere zweieinhalb Jahre neben Philippe Lamberts Co-Präsidentin zu sein", schrieb Keller auf Twitter. Sie wird künftig den 75 Abgeordneten der Fraktion im Parlament vorsitzen.