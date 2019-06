Brandenburgs SPD will Ostdeutsche in künftiger Parteispitze

In der Diskussion um die künftige Führung der Bundes-SPD haben die Brandenburger Sozialdemokraten dafür plädiert, dass ostdeutsche Politiker dort vertreten sein sollen. "Ich würde mich freuen, wenn es viele Personen gibt mit ostdeutscher Biografie und Erfahrung, die sich einzeln oder als Teil eines Teams bewerben“, sagte Generalsekretär Erik Stohn am Montagabend. Er bewertete das geplante Verfahren zur Wahl zum Parteivorsitz positiv: "Die Zeit, wo solche Entscheidungen von wenigen im Hinterzimmer getroffen werden, ist endgültig vorbei", sagte Stohn.

Die SPD kann künftig auch von einer Doppelspitze geführt werden. Das hat der Parteivorstand am Montag in einer mehrstündigen Sitzung beschlossen. Der kommissarische SPD-Vorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel sagte, es könnten sich Teams oder Einzelpersonen bewerben. Die Kandidaten sollten sich auf Regionalkonferenzen der Basis vorstellen, anschließend stimmten die Mitglieder ab. Das Ergebnis der Befragung soll am 26. Oktober vorliegen. Auf einem Parteitag Anfang Dezember soll die Parteiführung dann offiziell gewählt werden.

Die bisherige Parteivorsitzende Andrea Nahles war Anfang Juni nach den Verlusten bei der Europawahl als Partei-und Fraktionschefin zurückgetreten.