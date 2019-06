Senat will "Stadtteilmütter" langfristig finanzieren

Der Berliner Senat will die Arbeit der sogenannten "Stadtteilmütter" langfristig sichern. Am Dienstag wurde ein entsprechendes Landesprogramm für die Finanzierung beschlossen, teilte die Senatskanzlei am Dienstag mit. Bislang gab es verschiedene Fördertöpfe, außerdem war die Unterstützung zeitlich begrenzt.