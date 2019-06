"Ich will heute noch die Welt verändern"

Seit knapp zwei Jahren sitzt Hans-Christian Ströbele nicht mehr im Bundestag. Politisch mischt der Grüne, der am Freitag 80 Jahre alt wird, noch mit, wo er kann. Im Interview erzählt er, was er vermisst und was er über die Enteignung von Wohnkonzernen denkt.