BVB/Freie Wähler sprach am Donnerstag von einem "großen Erfolg". "Straßen sind Teil der Daseinsvorsorge und müssen daher auch von der Allgemeinheit finanziert werden. Mit dem heutigen Beschluss wird ein großes Stück mehr sozialer Frieden in den Kommunen geschaffen."

Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) sagte im Landtag, die Abschaffung der Beiträge werde sicher viele Bürger freuen. "Es wird aber auch viele ratlos machen: nämlich all jene, die weiterhin Erschließungsbeiträge bezahlen müssen - und das in aller Regel zu 90 Prozent." Was das für den sozialen Frieden bedeute, werde sich zeigen. Die Erschließung von Grundstücken bedeutet den Anschluss an das Erschließung an Ver- und Entsorgungsnetze wie Strom, Gas, Wasser oder Abwasser.



Zur Wahrheit gehöre auch, so Schröter, dass die Abschaffung das Land viel Geld koste und nun eine "Ewigkeitslast" sei.