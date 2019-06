Lompscher riet Mietern nun dazu, einer Mieterhöhung so spät wie möglich und nur unter Vorbehalt zuzustimmen, wie die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen über Twitter mitteilte. Denn, so erklärt es die Behörde, damit eine Mieterhöhung wirksam wird, "kommt es nicht nur auf die Ankündigung des Vermieters, sondern auch auf die Zustimmung des Mieters an", der Gesetzgeber sehe dafür eine Überlegungsfrist vor. Und wenn diese von Mieterseite ausgeschöpft wird, dann tritt die Mieterhöhung eben erst nach dem Stichtag für den Mietendeckel in Kraft, davon geht die Senatsverwaltung aus.