Damit Studierende in Berlin ihren Erstwohnsitz auch in der Hauptstadt anmelden, will der Senat auch die Hochschulen einbinden. Die Studierenden an Berliner sollen künftig beim Rückmeldeverfahren ihren Erstwohnsitz im Einzugsbereich ihrer Hochschule einmalig nachweisen, teilte die Senatskanzlei für Wissenschaft und Forschung am Donnerstag mit.

"Wer in Berlin studiert, hier eine Hauptwohnung und den Lebensmittelpunkt hat, sollte hier auch mit Erstwohnsitz gemeldet sein. Das ist nichts Neues, sondern geltendes Bundesrecht", erklärte Wissenschaftsstaatsekretär Steffen Krach (SPD).