30 Umweltaktivisten haben sich am Dienstag teilweise mit ihren Hälsen an den Zaun des Bundeskanzleramts in Berlin gekettet. "Wir haben die Schlüssel an die Minister und das Kanzleramt geschickt und warten bis sie uns losschließen", sagte eine Sprecherin der Bewegung Extinction Rebellion. Sie fordert von der Bundesregierung unter anderem, alle Gesetze zu revidieren, die einer Bewältigung der Erderwärmung im Wege stehen. Die Angeketteten würden mit Sonnenhüten und Schirmen vor der Hitze geschützt, sagte die Sprecherin weiter.