Die bislang parteilose Berliner Verkehrssenatorin Regine Günther ist Mitglied von Bündnis90/Die Grünen geworden. Nach zweieinhalb Jahren intensiver Zusammenarbeit wisse sie nun, dass sie und die Partei zusammenpassten, heißt es in einer Stellungnahme der Grünen vom Freitag.

Die Partei hatte die Klimaexpertin des WWF Deutschland 2016 als Senatorin in der Dreier-Koalition mit SPD und Linken nominiert. "Auf die Grünen in Deutschland kommt sehr viel Arbeit und Verantwortung zu", nicht nur bei Klimaschutz, Umwelt oder Verkehr, wird Günther zitiert. Die Partei setze sich am entschiedensten für Europa und eine grenzüberschreitende Politik ein, fügte die Senatorin hinzu.