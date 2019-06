Bezirk will "Thaiwiese" legalisieren

Der Verkauf von Thai-Food in den jahrelang geduldeten Straßenküchen im Preußenpark wird künftig stärker kontrolliert werden. Einmal monatlich sollen Kontrollen stattfinden. Ab 2020 wolle das Ordnungsamt Wilmersdorf dann "legale Verhältnisse" auf der sogenannten Thaiwiese schaffen, sagte der Wilmersdorfer Bezirksstadtrat und Ordnungsamtsleiter Arne Herz (CDU) dem rbb.

"Thaiwiese" im Preußenpark blieb am Samstag verwaist

Punktuelle Kontrollen des Ordnungsamtes wie am vergangenen Samstag auf der Thaiwiese werde es künftig regelmäßig geben, sagte Herz. Dies habe er bereits in zwei Ausschuss-Sitzungen im April und Mai dieses Jahres angekündigt. Er betonte aber: "Wir wollen keine Räumungssituation." Ziel sei es nicht, den asiatischen Markt zu vertreiben. Vielmehr gehe es darum "Signale zu setzen".

Eine "Übernutzung wie 2018", als die Parkwiese wie ein Bolzplatz aussah, solle es 2019 nicht mehr geben. Die Kontrolle sei einmal monatlich geplant, an jeweils unterschiedlichen Tagen. Dabei überprüft das Ordnungsamt, ob die Verkäufer einen Gewerbeschein haben, der für den Verkauf von Esswaren benötigt wird. Auch ein Reiseschein muss in manchen Fällen vorhanden sein, da einige Verkäufer nur für diesen Markt einreisen, um - gegen einen geringen Stundenlohn - dort zu arbeiten.

Der Markt im Preußenpark sorgt seit Jahren für Konfliktstoff. Vor allem die Anwohner empören sich über Müll, Lärm und über die zertrampelte Wiese. Die Thaiwiese war anfangs vor allem ein Treff für deutsch-thailändische Paare und Familien, kommerzialisierte sich aber zunehmend. In der Hochsaison gibt es dort über 100 Verkaufsstände. Neben thailändisch wird vietnamesisch, koreanisch, chinesisch und japanisch gekocht. Inzwischen kommen am Wochenende auch andere Berliner und Touristen in den Preußenpark. Der Markt wurde lange vom Bezirksamt geduldet, obwohl Handeln, Kochen und Verkaufen im Park verboten sind.

Im Sommer 2018 beschloss die BVV Charlottenburg-Wilmersdorf, dass der Thaimarkt als "interkultureller Treffpunkt" erhalten werden soll, nun aber auf legaler Grundlage. In diesem Herbst soll der Plan zur Neuordnung vorgestellt werden.