10.000 Euro pro Jahr für jedes neue Windrad bekommen künftig die Anliegerkommunen. So will es Rot-Rot und nun dem auch Brandenburgs CDU zu. Gemessen an der - zuletzt recht geringen - Gesamtzahl neu gebauter Windräder wären das jährlich rund eine Million Euro.

Die Kommunen in Brandenburg sollen künftig an den Erträgen von Windkraftanlagen beteiligt werden. Darauf einigten sich am Mittwoch Brandenburgs rot-rote Regierungskoalition mit der oppositionellen CDU im Potsdamer Landtag.



Danach sollen Betreiber von Windkraftanlagen eine jährliche Sonderabgabe von 10.000 Euro zahlen. Der "Windkraft-Euro" soll den Kommunen zugutekommen, die in einem Drei-Kilometer-Radius um das Windrad liegen, also zum Beispiel auch Nachbargemeinden. Die CDU hatte zuvor einen eigenen Gesetzentwurf zurückgezogen und sich an den Plänen von Rot-Rot beteiligt, weil die Regelung den Umkreis beinhaltet.