Bild: rbb/Johanna Siegemund

Junge Politik in Brandenburg/Havel - "Ich will immer wieder auf die Füße treten"

23.06.19 | 10:21 Uhr

Zum ihrem Wahlkampf verteilten sie Basilikumsamen. Jetzt sitzen Robert Schönnagen und Zoi Müller von der Grünen Jugend in der SVV in Brandenburg an der Havel - als Jüngste. Ihr Ziel: die alteingesessenen Parlamente ordentlich durchzuwirbeln. Von Johanna Siegemund

Sie fallen auf. In dem altehrwürdigen Rolandsaal mit dem dunklen Holzfußboden und den wuchtigen, aber modernen Kronleuchtern erkennt man Zoi Müller und Robert Schönnagen zwischen den restlichen 44 Stadtpolitikern vor allem an ihrer Kleidung. Die meisten schwitzen zur ersten Sitzung der neuen Stadtverordnetenversammlung im Anzug oder Kostüm. Die Jüngsten im Parlament kommen mit geblümter Shorts, Top, Jeans und lockersitzendem Poloshirt.

Jung, grün und jetzt auch kommunalpolitisch

Müller und Schönnagen gehören zu den 23 jungen Grünen, die zur vergangenen Kommunalwahl Ende Mai gewählt worden sind. In 13 von 18 Landkreisen und kreisfreien Städten sitzen seit dieser Wahl 18- bis 28-Jährige, die die Parlamente aufwirbeln wollen. Nichts anderes hat auch die 20-jährige Zoi Müller vor. "Ich will immer wieder auf die Füße treten, wenn es andere nicht tun". Noch mehr Impulse will sie setzen. Bereits seit anderthalb Jahren engagiert sie sich bei der Grünen Jugend, hat Foodsharing in der Stadt etabliert, Kleidertauschpartys organisiert und immer wieder über faire Kleidung und Müllproduktion aufgeklärt. Auf die Frage, ob sie sich für die Wahl aufstellen lassen wolle, habe sie direkt 'ja' gesagt: "Da hast du noch eine Chance direkt mehr zu machen, wieso sollte ich da 'nein' sagen?" Besonders im Hinblick auf dem Klimaschutz müsse mehr in der Stadt gemacht werden. Seit zwei Jahren gibt es ein ausgearbeitetes Klimaschutzkonzept, bislang habe sich aber wenig bis gar nichts getan. Der Plan, das Fahrradnetz auszubauen, scheitere gerade an der Umsetzung. "Die Alten laufen in ihren alten Mustern weiter, und wir müssen sie einfach mal wieder auf den richtigen Pfad bringen", sagt Müller.

mehr zum thema rbb|24 Kommunalwahlen 2019 - AfD punktet in Stadt und Land, CDU und SPD verlieren deutlich

Der bundesweite Erfolg der Grünen zeigt sich auch in Brandenburg/Havel

Auch der 21-jährige Schönnagen engagiert sich schon länger politisch. Er wollte sich nicht irgendwann vorwerfen lassen, nichts getan zu haben. Die Demokratie an sich sei in Gefahr, wenn sich keine Menschen mehr dafür einsetzen. Trotzdem habe er nicht damit gerechnet, Stadtverordneter zu werden. Er ist sich sicher, dass der Bundestrend auch auf Brandenburg/Havel abgefärbt hat. Die Grünen haben hier im Vergleich zur Kommunalwahl 2014 ihre Anzahl der Sitze verdoppelt und sind neben der Linken nun die viertstärkste Partei in der Stadtverordnetenversammlung. Das sei einerseits ein tolles Gefühl, sagt Schönnagen, Andererseits habe er aber auch großen Respekt davor, weil man erstmal Zeit brauche, um sich in die Vorgänge hineinzufinden. Dabei ist er aber nicht allein: Bei den insgesamt 46 Stadtverordneten gibt es 20 neue Gesichter. Der Oberbürgermeister Steffen Scheller begrüßte die neue Stadtverordnetenversammlung mit den Worten: "Eine ausgewogene Mischung aus Erfahrung und Neugier".

Erste SVV nach der Kommunalwahl, Schönnagen und Müller sitzen am Tisch links

Mehr Angebote für die Jugend

Die Jüngsten im Parlament wollen jene vertreten, die oft in der Stadt zu kurz kommen: Die Jugend. In der Stadtverordnetenversammlung seien Müller und Schönnagen jetzt das Symbol der Zukunft. Sie wollen sich für Jugendliche einsetzen, weil sie selbst deren Probleme kennen. Müller ist gebürtige Berlinerin und aufgewachsen in Brandenburg/Havel. Mit 14 Jahren habe sie zusammen mit anderen Jugendlichen nur im Park rumgehangen und nichts zu tun gehabt. Es fehlt an Treffpunkten. Das habe sich in den sechs Jahren nicht verändert. Sie will dafür sorgen, dass es andere Begegnungsräume für Jugendliche gibt, zum Beispiel ein Haus. Auch für die von Jugendlichen eingeforderte Skatehalle will sie sich einsetzen. Bislang sei lediglich der Skateparks erweitert worden. Für ihre Anliegen hat sie seit die SVV am Mittwochabend erstmals zusammen trat, eine gute Plattform gefunden. Sie vertritt die Grünen in der neuen Legislaturperiode im Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport.

In der Grünen-Zentrale in Brandenburg/Havel

Stadtpolitik passt nicht zu jugendlichen Lebensläufen

Auch Robert Schönnagen will sich für die Jugend einsetzen – vor allem, um sie überhaupt in die Stadtpolitik zu bekommen. Der 21-jährige Ingenieursstudent ist bereits im sechsten Semester und weiß nicht, was auf ihn in den nächsten fünf Jahren zukommt. So lange müsste er eigentlich in Brandenburg/Havel bleiben, um als Stadtverordneter zu agieren. Für junge Menschen sei es eine Hürde, sich in die Politik wählen zu lassen. Es müsse ein anderes System geben, damit sich "junge Leute mehr engagieren und das Parlament repräsentativer wird". Aber dieses Thema muss noch warten – auch auf der Stadtverordnetenversammlung. Oberbürgermeister Steffen Scheller nennt die Herausforderungen, die er für die nächsten fünf Jahre sieht: Themen wie Digitalisierung, den Ausbau von sozialen und kulturellen Angeboten sowie die Schaffung von Wohnraum für die Berliner, denen die Hauptstadt langsam zu voll wird. Die Worte Klima oder Jugend fallen in der ersten Stunde nicht ein einziges Mal.

Sendung: Antenne Brandenburg, 19.06.2019, 18 Uhr