Woidke will Land und Stadt mit besserer Infrastruktur angleichen

Der Brandenburger Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sieht im Gefälle zwischen Stadt und Land eines der großen Probleme in der Infrastrukturentwicklung in Deutschland. Vor allem in einer gemeinsamen Entwicklung etwa von Verkehrs- und Versorgungswegen sowie des Nah- und Regionalverkehrs liege ein Teil der Lösung, sagte er am Mittwoch dem rbb.

Eine Kommission der Bundesregierung befasst sich seit rund einem Jahr mit dem Problem der "Gleichwertigen Lebensverhältnisse" in Deutschland und will am Mittwoch dazu ihren Abschlussbericht vorstellen. In dem Bericht geht es unter anderem um die zum Teil sehr großen Ungleichheiten zwischen den Regionen, also den Unterschieden in den Lebensverhältnissen in Ost und West sowie in Stadt und Land. Die Bundesregierung will am Mittwoch auch Handlungsempfehlungen geben.