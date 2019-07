Obwohl die Zahl der Mediziner in Brandenburg in den vergangenen Jahren gestiegen ist, haben die niedergelassenen Ärzte dort im bundesweiten Vergleich die meisten Patienten. Für durchschnittlich 733 Einwohner ist ein Vertragsarzt in Brandenburg zuständig, im bundesweiten Schnitt sind es 680 Einwohner. Das geht aus einer Antwort des Gesundheitsministeriums auf eine Anfrage aus der CDU-Fraktion im Landtag hervor, die am Mittwoch veröffentlicht wurde.