In Brandenburg lassen sich wieder mehr Ärzte nieder

Die Zahl der ambulant tätigen Ärzte in Brandenburg ist in den vergangenen Jahren gestiegen. Von 2013 bis Ende 2018 habe es eine Steigerung von 8,6 Prozent gegeben, teilte die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg (KVBB) am Dienstag mit. Ende vergangenen Jahres waren demnach insgesamt 3.860 Vertragsärzte im Land tätig, im Jahr 2013 waren es noch 3.555.