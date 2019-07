Der Fraktionsvorsitzende der AfD im Kreistag Oberspreewald-Lausitz, Olaf Kappelt, hat mit sofortiger Wirkung seinen Sitz verloren. Das teilte der Kreiswahlausschuss am Mittwochnachmittag mit.

Möglicherweise ist der Mandatsverlust Kappelts das Resultat interner Querelen in der AfD. Denn laut Kreiswahlausschuss wohnt Kappelt nicht, wie angegeben, im Senftenberger Ortsteil Hosena, hätte im Mai also nicht gewählt werden dürfen. Kappelt wiederspricht dem. Das sei eine falsche Behauptung, sagt er dem rbb. Er vermutet, dass die eigenen Leute, also AfD-Mitglieder, hinter der Beschwerde beim Wahlausschuss stecken, denn es hatte parteiinterne Konflikte bei der Aufstellung des Direktkandidaten für die Landtagswahl gegeben.

Silvio Wolf wollte antreten, allerdings fehlten zwei Unterschriften, unter anderem die von Kappelt. Er hätte begründete Bedenken gegen seinen Parteikollegen Wolf gehabt, sagte er dem rbb. Beide wollen jeweils gegen die Beschlüsse vorgehen.