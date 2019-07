Lübcke war in seinem Haus erschossen worden, mutmaßlich von einem Rechtextremen. Der Hauptverdächtige Stephan E. hatte ein Geständnis abgelegt, dann aber widerrufen.

Der Berliner Rechtsextremismusexperte Hajo Funke hat das vor wenigen Tagen gestartete AfD-Online-Plattform "Blick nach Links" als Ablenkungsmanöver kritisiert. Die Partei sei unter Druck geraten, nachdem ihr eine Mitverantwortung an der Hetzkampagne gegen den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke gegeben worden sei, sagte Funke am Samstag dem rbb.

Die Berliner AfD-Politiker Beatrix von Storch und Georg Pazderski hatten in der vergangenen Woche den Start der Meldeplattform bekanntgegeben. Auf dem Portal sollten mutmaßlich "linke Vorfälle" und "Straftaten" veröffentlicht und über linke Netzwerke informiert werden.

Funke riet im Umgang mit der Plattform zur Coolness. Schon einmal sei so ein Projekt der AfD faktisch zugrunde gegangen, nachdem es für viel Empörung bei seinem Start gesorgt hätte . Damals habe die Partei durch eine Plattform dazu aufgerufen, Lehrer zu denunzieren. "Diese Mobilisierung von ganz weit rechts ist antidemokratisch“, sagte der Politikwissenschaftler dem rbb-Inforadio. "Das geht gegen die Republik. Das will auch Gewalt."

Vorstellung in Berlin

Bei solchen Onlineangeboten müssten sich die deutschen Sicherheitsbehörden neu aufstellen, sagte Funke. Die Behörden müssten sich zum Beispiel stärker austauschen. Ein Vorbild sei die Generalbundesanwaltschaft, die etwa Verfahren gegen die Organisation "Revolution Chemnitz" führt. "Wenn in der Richtung weiter gearbeitet wird, kann man die Dinge unter Kontrolle kriegen", so Funkes Einschätzung. Nun sei es wichtig, dass die Zivilgesellschaft eine klare Botschaft aussende: "Diese Hetze wollen wir nicht". Erst dann, so Funke, könne sich etwas unter den Wählern verändern.