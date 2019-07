Kai Berlin Dienstag, 09.07.2019 | 11:14 Uhr

Es ist beinahe unglaublich, das es so lange gedauert hat diesen Schluss zu ziehen und aktiv zu werden.



Ich weiß nicht was ich unerträglicher finde. Wenn Polizisten mit den Worten "Ich fi-- deine Mutter, Du Hurensohn" beleidigt werden und es schon fast die Normalität ist oder die Resignation der Polizisten, weil sie wissen das die Justiz eh nicht reagiert.

Kleiner Tipp: fahren sie mal nach Russland, Italien, Thailand, Brasilien oder in die USA und sagen sie das zu einem Polizisten.

Die Justiz muss nicht nur personell aufgestockt werden, sie muss sich auch wieder mehr an der Lebensrealität orientieren. Aber was soll man von einer Justiz erwarten, in der ihr oberster Dienstherr nicht über Razzien informiert wird, weil die Staatsanwaltschaft Angst hat, das ebendieser die Informationen an die Linksradikalen durchreicht.



An dieser Stelle einen großen Dank an die Polizisten, die tagtäglich dafür sorgen das wir uns zumindest halbwegs sicher in Berlin bewegen können.