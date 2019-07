Mehrere Berliner SPD-Politiker sprechen sich erneut dafür aus, am Rand des Tempelhofer Feldes Wohnungen zu bauen. In einem Diskussionspapier schlagen sie vor, im Rahmen der nächsten Abgeordnetenhauswahl 2021 darüber abstimmen zu lassen.

Die Wohnungen sollten an den Rändern des Feldes entstehen, so dass der überwiegende Teil des Feld weiterhin als Freizeit- und Erholungsfläche unbebaut bleibt: Am westlichen Rand hin zum Tempelhofer Damm und südlich entlang der Autobahn, nicht aber am Columbiaquartier und am Schillerkiez nördlich und östlich des Feldes. Bis 2021 wären dann zwei Jahre Zeit, um in der Stadt über das Ob und Wie zu diskutieren. Die Berliner SPD hatte sich bereits im November für eine Randbebauung ausgesprochen. Auch CDU und FDP sind dafür, Grüne und Linke lehnen solche Pläne derzeit ab.