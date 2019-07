Vorstellung in Berlin

Die AfD hat ein bundesweites Online-Portal zur Erfassung angeblich linker Vorfälle gestartet. Auf dem Portal "Blick nach Links" sollen laut der Partei unter anderem Straftaten gesammelt und über linke Ideologie, Netzwerke und Geldgeber informiert werden.

Das kündigten die AfD-Vize-Fraktionschefin im Bundestag, Beatrix von Storch, und Berlins AfD-Fraktions- und Landesvorsitzender Georg Pazderski am Donnerstag an. "Wir starten jetzt den Kampf gegen Links", sagte von Storch. Gegen Linksextremisten werde in Deutschland zu wenig getan.