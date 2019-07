Das Grundstück am Maselake-Park in Spandau sieht verwildert aus. Es will nicht so recht zu dem passen, was das halb überwucherte Bauschild verheißt: "Dein Lebenstraum wird Lebensraum", ist da zu lesen. Neue Mietwohnungen sollen hier entstehen – und wann? Auch das steht auf dem Schild: "Ab 2014". Geschehen ist seitdem: nichts. Außer, dass das Areal seitdem bereits mehrfach von einem Investor an den nächsten weiterverkauft wurde.

Kai Wegner blickt mit offenkundigem Bedauern auf die Brache. Für den Berliner CDU-Chef und Spandauer Bundestagsabgeordneten ist es laut seinen Worten ein passendes Beispiel dafür, dass der Staat zuweilen eingreifen sollte, um Investoren in die Schranken zu weisen. "Das heißt, dass zum Beispiel nach einer gewissen Zeit, wo beweissicher nicht das Interesse besteht, dass gebaut werden soll, die Baugenehmigung wegfällt. Dann hat der Investor ein Grundstück gekauft, was nur noch die Hälfte wert ist", sagt Wegner.