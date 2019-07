An dem Protest gegen die Rechten beteiligte sich auch die evangelische Kirche: Der Pfarrer der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche ließ zu einem Versöhnungsgebet die Glocken läuten und übertönte so teilweise Redebeiträge der rechten Kundgebung, die direkt vor der Gemeindekapelle stattfand. Auch die Teilnehmer der Gegenkundgebung versuchten, mit lautstarken Rufen und Lärm, die rechte Kundgebung zu übertönen.

Der Gemeindekirchenrat der Gedächtniskirche kritisierte zudem, dass in dem Aufruf zu der "offensichtlich rechtsextremistischen" Demonstration ein Foto der Kirche in ihrem Vorkriegszustand als Hintergrundbild abgebildet wurde. "Der Ruinenturm unserer Kirche ruft zu Frieden und Versöhnung in der Welt und zwischen Menschen unterschiedlicher Kulturen und Religionen in unserem Land auf", hieß es in einer Pressemitteilung. Zugleich erinnere der Turm daran, wohin es geführt habe, als "deutsche Kultur" zu etwas Einheitlichem gemacht wurde.



Bei der Kundgebung "Für deutsche Kultur in Deutschland" führten die Teilnehmer auch Volkstänze auf, die Gegendemonstranten hielten unter anderem mit Salsa-Musik dagegen. Der Polizei zufolge kamen zu beiden Kundgebungen jeweils mehr als hundert Teilnehmer. Zu der Initiative "Omas gegen rechts" waren ursprünglich 50 Teilnehmer angemeldet gewesen.

Die Demonstrationen seien störungsfrei verlaufen. Auch der Straßenverkehr am Breitscheidplatz wurde nicht beeinträchtigt.