Revierkämpfe zwischen Drogendealern - Gewaltkriminalität im Görlitzer Park stark gestiegen

25.07.19 | 06:08 Uhr

Der Kampf gegen Drogenkriminalität im Görlitzer Park zeigt bislang wenig Wirkung. Zwar findet die Berliner Polizei täglich Drogen, doch die Dealer wissen genau, wie weit sie gehen können. Von Martin Adam

Zwischen den Zweigen im Gebüsch: ein Tütchen Cannabis. Im Radkasten eines geparkten Autos oder eingeklemmt zwischen Zaun und Hauswand findet die Polizei noch mehr. Seine Erfolgschancen seien gut, fast täglich finde er irgendetwas, sagt einer der Beamten der Brennpunktstreife im Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg. Nur sechs Kilometer vom bundesdeutschen Regierungsviertel entfernt befindet sich eine quasi-rechtsfreie Zone in Sachen Drogenhandel. 15 Gramm Cannabis gelten in Berlin als Eigenbedarf, der straffrei bleibt - mehr als doppelt so viel wie in den meisten anderen Bundesländern.

Das Gras wird beschlagnahmt, der Mann kann gehen

Die Polizisten im Görlitzer Park kontrollieren an diesem Tag einen Mann, finden mehrere Beutel Cannabis bei ihm. Aber es sind weniger als 15 Gramm, also zu wenig für eine Festnahme. Das Gras wird beschlagnahmt, der Mann darf gehen - zum Ärger der Polizisten. "Unbefriedigend", merkt einer der Beamten an: "Der reine Menschenverstand sagt mir, dass ein Mann mit fünf Tüten Marihuana das nicht für sich selber benutzt und das im wahrscheinlichsten Fall verkauft." Recherchen des ARD-Politikmagazins Kontraste zeigen auch: Längst geht es im "Görli" nicht mehr nur um Cannabis. Was auch immer die Kundschaft sucht, hier kann sie es mit hoher Wahrscheinlichkeit kaufen.

Das Konzept: Sicherheit "ohne law and order"

Die Dealer sind oft Geflüchtete, die Geld verdienen wollen. Die Strukturen dahinter sind nicht nur, aber auch kriminelle Clans, denen der Berliner Senat eigentlich den Kampf angesagt hat. Trotzdem gilt seit zwei Jahren ein Handlungskonzept des Bezirks, das besagt: im Park dürfe keine Gruppe ausgegrenzt werden, auch die Dealer nicht - Sicherheit "ohne law and order". Das Konzept wurde gemeinsam mit dem Anwohnerrat erarbeitet. Dessen Sprecher Lorenz Rollhäuser sagt im Kontraste-Interview, er glaube, "kein Kreuzberger hätte irgendetwas dagegen, wenn an drei, vier Stellen im Park Cannabis verkauft wird". Die meisten Kreuzberger seien eh dafür, dass Cannabis erlaubt werde. Für einen kontrollierten Verkauf von Cannabis ist auch Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann (Grüne). Alle bisherigen Versuche einer "Null-Toleranz-Strategie" mit Polizeirazzien gegen die Dealer seien erfolglos geblieben. Solange Menschen Drogen kaufen wollten, würde in den Berliner Parks gedealt. "Das will ich damit nicht gutheißen, aber es ist einfach eine Realität", so Herrmann. Problematisch ist für sie aber der Umfang, den der Drogenhandel angenommen hat. "In der Größenordnung, wie wir es jetzt haben, dass an fast allen Eingängen und im Hinterland und vor allem im Kiez so viele Leute stehen, die illegal Drogen verkaufen, da kann man nur sagen ist es das Ziel, dass das aufhört."

Gewalt nimmt zu

Denn zugleich nimmt die Gewaltkriminalität - schwere Körperverletzung und Raub - im Park deutlich zu, wie die Kontraste-Recherchen zeigen. Oft seien das Revierkämpfe unter Dealern, sagt die Bezirksbürgermeisterin. Aber auch ein Kontraste-Reporterin mit Kamera ist betroffen. Warum sie Bilder mache, wird sie im Park auf Englisch gefragt. Dann wird sie angegriffen und geschlagen. Der Görlitzer Park: Für viele Anwohner ist er trotz Kreuzberger Toleranz zur Belastung geworden. Und die Berliner Polizei bindet er in einer Endlosschleife aus festnehmen, laufenlassen, erneut festnehmen und wieder laufenlassen.

