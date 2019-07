Das Dragoner-Areal in Kreuzberg ist nun offiziell im Eigentum des Landes Berlin. Das teilte die Berliner Immobilienmanagement GmbH (Bim) am Dienstag mit. "Die Bim übernimmt damit zukünftig die Verwaltung und Bewirtschaftung des Grundstücks", hieß es in einer Mitteilung. Damit ist der Eigentumsübergang vom Bund vollzogen.

Mitte Juni hatte der Finanzausschuss des Bundesrates einstimmig dem Grundstücksverkauf zugestimmt.