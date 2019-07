rbb Video: Abenschau |03.07.2019 | Jörn Kersten | Bild: rbb

Luxus-Modernisierung in Friedrichshain - Wie Zahnärzte Steuern sparen - und Berliner Mieten hochtreiben

Eine Mieterhöhung von 458 auf 1408 Euro kalt verlangt die Firma Fortis in einem Friedrichshainer Altbau. Mitverdienen daran will auch eine Zahnärztekammer – die Fortis zudem ermöglichte, einen fragwürdigen Steuerspar-Trick anzuwenden. Von Jörn Kersten

Seit neun Jahren wohnt Gordian Scholz in seiner Wohnung in der Friedrichshainer Lenbachstraße, ganz in der Nähe des Ostkreuzes. Der ausgebildete Psychologe erhielt Ende vergangenen Jahres Post von seiner Hausverwaltung. Es ging um Modernisierungsmaßnahmen an dem Altbau. Als Scholz den Brief durchlas, traute er seinen Augen kaum. "Angekündigt wurde, dass die Miete um rund 950 Euro steigen soll, so dass ich am Ende bei über 1400 Euro kalt für diese Wohnung landen würde. Und das ist eine Miete, die ich nicht zahlen könnte", sagt Scholz. Aufzug, Wasserleitungen, ein Balkon und Dämmung - nur einige der Posten, die eine mehr als 200-prozentige Mietpreiserhöhung rechtfertigen sollen. "Wir liegen jetzt ungefähr bei 6,70 Euro pro Quadratmeter kalt und würden dann bei über 19 Euro landen", rechnet Scholz vor.

Mehr zum Thema rbb/Helena Daehler Dreimal so viel Miete für Wohnung in Friedrichshain - "Ich gehe hier nicht raus - auch aus Prinzip" 1.408 Euro Kaltmiete soll Niklas zahlen, wenn seine Zweizimmerwohnung in Friedrichshain modernisiert ist. Niklas glaubt: Er soll ausziehen, damit die Wohnung verkauft werden kann. Helena Daehler recherchiert den Fall und stellt fest: Ganz unrecht hat er wohl nicht.

Fortis betreibt strategische Luxusmodernisierungen

13 Euro mehr pro Quadratmeter. Dabei gilt seit Jahresanfang bei Modernisierungen eine neue gesetzliche Deckelung von maximal drei Euro Mietsteigerung. Weil die Modernisierung in diesem Fall aber am 28.Dezember 2018 angekündigt wurde, gilt noch das alte Recht. Rainer Wild, Geschäftsführer des Berliner Mieterverein sagt: "Nach diesen Regeln ist auch eine Mieterhöhung in diesem Umfang denkbar." Doch in diesem Fall sei ja mehr als eine Verdoppelung der Miete geplant, "und da haben wir durchaus rechtliche Bedenken", so Wild. Hinter der geplanten Luxussanierung steckt die "Fortis Real Estate Investment GmbH". Seit der Gründung im Jahr 2013 hat das Unternehmen nach eigenen Angaben 34 Immobilien angekauft, vorwiegend sind es Mehrfamilienhäuser im Großraum Berlin-Brandenburg und in den neuen Bundesländern. Auf der Homepage heißt es: "Wir legen großen Wert auf die behutsame Entwicklung der vorwiegend historischen und wertvollen Altbauten, um die Wohnqualität nachhaltig zu erhöhen. Mit dem richtigen Feingefühl für aktuelle Trends (…) agieren wir am Puls der Berliner Wohnungswirtschaft." Fortis verschickt nicht zum ersten Mal hohe Mietsteigerungen. Die Mieter des Hauses Rigaer-Ecke Samariterstraße protestieren gegen ähnliche Mietsteigerungen. Die Wohnungen des von Fortis aufgekauften Hauses in der Maximilianstraße 46 werden auf der Seite maximilian46.de als Eigentumswohnungen verkauft.

Gordian Scholz soll bald dreimal soviel Kaltmiete zahlen.

Zähnarztekämmer will mitverdienen – und dabei Steuern sparen

Aber mit im Boot bei der Renditejagd ist auch das Versorgungswerk der Zahnärztekammer Schleswig-Holstein, als Teilhaber von Fortis. Das Kerngeschäft des Immobilienunternehmens: Entwicklung von Beständen mit anschließender Privatisierung. Modernisierung zur Umwandlung in Eigentumswohnungen? Auf Anfrage teilen die Zahnärzte mit: "Bei Investitionen achtet das Versorgungswerk daher insbesondere darauf, dass die eingesetzten Rentenbeiträge gesichert und eine Rendite erwirtschaftet wird." Und die wurde für die Zahnärzte aus dem Norden und Fortis noch gesteigert. Denn der Kauf des Hauses Lenbachstr. 7 war ein so genannter Share Deal. Das spart Steuern. "Beim Share Deal kauft der Käufer nicht die Immobilie selbst, sondern eine Firma, und von der wiederum maximal 95 Prozent. Auf die Art und Weise ist er von der Grunderwerbssteuer befreit, und muss nichts bezahlen.", erläutert Kai Warnecke, Präsident des Eigentümerverbands Haus & Grund Deutschland e.V

Kai Warnecke vom Verband "Haus & Grund" kritisiert das Share Deal-Steuerschlupfloch | Bild: rbb

Geschätzt 200.000 Euro weniger Steuern – dank eines Share Deals

So geschehen in der Lenbachstraße 7: 94 Prozent kauft eine Tochterfirma von Fortis und sechs Prozent kaufen die Zahnärzte. Und sparen so - von Experten vorsichtig geschätzt - rund 200.000 Euro Grunderwerbsteuer. "Das führt dazu, dass die Grunderwerbssteuer nur diejenigen bezahlen, die auch das Haus selbst kaufen, nämlich die Bürgerinnen und Bürger. Das halten wir für ungerecht", kritisiert Wernecke. Von Fortis wollte sich niemand vor der Kamera äußern. Zu den Mietsteigrungen in der Lenbachstraße versichert man uns schriftlich, es werde keine Erhöhung um das Doppelte oder mehr geben. Mieter Gordian Scholz will das erst glauben, wenn auch er es schriftlich hat.