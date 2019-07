Der Berliner Innensenator Andreas Geisel (SPD) hat die Abschiebung eines führenden Mitglieds des libanesischen Miri-Clans aus Bremen über den Flughafen Berlin-Schönefeld begrüßt. Geisel betonte am Donnerstag: "Dies zeigt auch, dass die Verabredungen auf der Innenministerkonferenz in Kiel im letzten Monat erste Wirkungen entfalten - insbesondere was die bundesweite Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Behörden angeht."

Die am Mittwoch bekannt gewordene Abschiebung in den Libanon war eine gemeinsame Aktion von Berliner und Bremer Polizeibeamten. Laut "Bild"-Zeitung [kostenpflichtiges Angebot] sollen auch Bundesbehörden an der monatelang gemeinsam geplanten Aktion beteiligt gewesen sein.