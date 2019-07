Bild: dpa/Michael Kappeler

Lärmaktionsplan - So will Verkehrssenatorin Günther Berlin leiser machen

17.07.19 | 10:33 Uhr

Baustellen, Verkehr, Nachtleben: Berlin ist laut. Um den Lärmpegel in der Stadt möglichst erträglich zu halten, hat das Land bestimmte Maßnahmen entwickelt. Bis Ende August können sich Bürger aber noch in den Lärmaktionsplan einmischen.



Die Verkehrsverwaltung hat am Mittwoch einen Plan dazu veröffentlicht, wie und an welchen Stellen der Lärmpegel in der Stadt gesenkt werden soll. Der sogenannte Lärmaktionsplan, der die wichtigsten Lärmschutzprojekte der Hauptstadt für die nächsten fünf Jahre beschreibt, ist aber noch nicht in Stein gemeißelt: Nun beginnt die Phase, in der die Bürger ihre Meinung über den Basisentwurf abgeben können - bis Ende August können noch Ideen für die Planung berücksichtigt werden.

Nach Angaben der Verwaltung ist der Verkehr der größte Lärmverursacher der Stadt: 340.000 Berliner wohnen an Straßen, an denen der Lärm nachts den "gesundheitsrelevanten" Pegel von 55 Dezibel überschreitet. Die Hauptstadt dröhnt aber auch, weil Eisenbahnverkehr, Straßenbahn und U-Bahn - soweit sie oberirdisch verläuft - und der Flugverkehr erheblich zur Lärmbelastung beitragen. Auf ihrer Internetseite hat die Verkehrsverwaltung auf der Grundlage einer Befragung im vorigen Jahr einige der quälendsten Lärmquellen benannt [berlin.de], die nun entschärft werden sollen.



U-Bahn-Netz soll erweitert werden

Einen Fortschritt verspricht sich die Verkehrsverwaltung demnach von einer Erweiterung des Berliner U-Bahn-Netzes und vom Ausbau verschiedener Buslinien. Bei der Planung neuer Stadtquartiere seien dafür bereits bestimmte Maßnahmen untersucht worden.

Abgesehen von Schallschutzwänden oder Lärmschutz in Clubs setzt die Verwaltung aber auch auf eine Änderung des "individuellen Verhaltens" im Straßenverkehr: "Unnötiger Lärm entsteht vor allem durch das Fahren mit hoher Drehzahl und das Überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit", teilte die Verkehrsverwaltung in einer Erklärung mit.

Verwaltung nimmt "lärmerzeugende Verhaltensweisen" ins Visier

Auch das Parken in zweiter Reihe ist der Verwaltung ein Dorn im Auge: Autos würden dadurch zum Bremsen, Ausweichen und erneutem Beschleunigen gezwungen. Gegen solche "lärmerzeugenden Verhaltensweisen" will sich die Verkehrssenatorin noch etwas einfallen lassen. Die Öffentlichkeitsbeteiligung in Vorjahr jedenfalls habe gezeigt, dass vielen Berlinern aufheulende Motoren und haltende Autos auf Autofahrstreifen auf die Nerven gehen. Davon abgesehen sollen laute Straßen, die in nächster Zeit saniert werden, einen lärmoptimierten Asphalt bekommen, während die Planer auch überlegen, Fahrstreifen von nahegelegenen Häuserzeilen "abzurücken". Außerdem will die Verwaltung neue Tempolimits für nächtliches Fahren prüfen, an einigen Straßen soll dann nur noch Tempo 30 erlaubt sein. Gegen den Krach der Hauptverkehrsadern, der großen Straßen, der Schienen und Autobahnen, will die Verkehrsverwaltung nach eigenen Angaben nicht im Alleingang vorgehen. "Möglichkeiten zur Lärmminderung werden unter Einbeziehung ressortübergreifender Ansätze geprüft", heißt es in einer Mitteilung der Verkehrsverwaltung.

BER soll Berlin leiser machen

Zum Lärmaktionsplan gehöre es auch, Erholungsorte zu schaffen und zu erhalten - gerade in Stadtteilen, in denen es nur wenige Grünflächen gibt. Für den Gesundheitsschutz sind diese Orte nach Auffassung der Verwaltung wichtig, weil sie "Ausgleichs- und Entlastungmöglichkeiten zur alltäglichen Lärmsituation im Wohn- und Arbeitsumfeld bieten". Ein Teil des Lärms soll aber auch durch die Schließung des Flughafens Tegel am Tag X gemindert werden, an dem der BER einmal in Betrieb gehen wird. "Damit entfällt einer der größten Lärmverursacher im Stadtgebiet und die Lärmsituation für fast 300.000 Menschen im Flughafenumfeld". Wie die Lärmbelästigung in der Einflugschneise des BER vermindert werden kann, soll dann auch noch einmal geprüft werden. Bürger können ihre Stellungnahmen zum Lärmaktionsplan noch bis zum 30. August bei der Senatsverwaltung abgeben [berlin.de].



Sendung: Inforadio, 17.07.2019, 11 Uhr