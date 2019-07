Parkplätze an der Friedrichstraße in Berlin-Mitte sollen zugunsten von kreativen Nutzungskonzepten aufgegeben werden. Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (Grüne) kündigte am Freitag an, dass beispielsweise Kübel für Grünpflanzen, Parkletts oder Holzpodeste für Straßencafés künftig an Stellen entstehen könnten, an denen derzeit noch Fahrzeuge abgestellt werden dürfen.



Dassel ermutigte Anwohner und Geschäfte, Ideen für alternative Verwendungszwecke beim Bezirk einzureichen. "Wir legen den Ball auf den Elfmeterpunkt. Schießen und verwandeln müssen andere", sagte von Dassel. Bisher habe sich noch nicht viel gerührt.