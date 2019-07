Raus aus der Kohle, rein in den Zug

Bei der Europawahl im Mai erreichten die Grünen in Brandenburg 12,3 Prozent - mehr als doppelt so viele Stimmen wie vor fünf Jahren. Diesen Trend will die Partei fortsetzen. Spitzenkandidatin Ursula Nonnemacher setzt auf die Themen Kohleausstieg und Nahverkehr.