Die Angst geht um bei den Flüchtlingen in Hohenleipisch

Offener Brief über desolate Zustände

Die Bewohner des Flüchtlingsheims in Hohenleipisch wollen nur noch weg. In einem offenen Brief machen sie ihrem Ärger über desolate Zustände Luft - aber auch ihrer Angst. Denn eine Frau aus ihrem Heim wurde tot aufgefunden, und der Fall ist bisher nicht aufgeklärt.