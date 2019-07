Bild: dpa/Christoph Soeder

Hochhaus-Leitbild - Berlin soll geregelt in die Höhe wachsen

04.07.19 | 18:42 Uhr

Am Alex gibt es konkrete Pläne für vier Hochhäuser, auch in Kreuzberg soll eines entstehen. Mit einem Hochhausleitbild bekennt sich die Senatsbaudirektorin nun zum "Wachstum nach oben" - und setzt Regeln fest. Eine davon: Eine Sozialwohnungsquote in Luxus-Wohntürmen.

Berlin soll - mit Regeln - weiter in die Höhe wachsen. Das sieht das Leitbild für den Hochhausbau vor, das Senatsbaudirektorin Regula Lüscher am Donnerstag vorgestellt hat. Der Plan sei ein "Bekenntnis Berlins zum Wachstum nach oben", sagte Lüscher dem rbb. Doch das Bekenntnis ist an Auflagen geknüpft, die künftig für alle Entwickler gelten sollen. Berliner Hochhäuser sollen demnach sowohl im Erdgeschoss als auch im Dachgeschoss öffentlich zugänglich sein. Hier sollen zum Beispiel Restaurants, Cafes oder Räumlichkeiten für kulturelle Nutzungen entstehen. Die Erdgeschossräume sollen dabei mindestens zehn Meter hoch und repräsentativ sein. Hochhäuser mit über 60 Metern Höhe dürfen nicht mehr nur reine Wohn- oder Geschäftsgebäude sein; hier ist eine Mischnutzung von mindestens 70 zu 30 Prozent vorgesehen.

Lompscher verhandelte schonmal über Sozialwohnungsquote

Investoren, die reine Bürotürme realisieren wollen, müssen nicht nur einen festen Anteil Wohnungen einplanen. 30 Prozent der vorgegebenen Wohnungen müssen zudem künftig Sozialwohnungen sein. Über eine solche Sozialwohnungsquote verhandelte Bausenatorin Katrin Lompscher nach rbb-Recherchen auch mit den russischen Investoren, die am Alexanderplatz den 150 Meter hohen "Capital-Tower" bauen wollen. Projektentwickler Monarch wollte im Gegenzug 100 Wohnungen mehr bauen als laut Bebauungsplan zulässig ist. Der Deal platzte allerdings, weil das laut Lompschers Fachabteilung ein "unzulässiges Kopplungsgeschäft" gewesen wäre. Nun soll derlei Geschacher der Vergangenheit angehören, die Sozialwohnungsquote Gesetzeskraft erhalten. Zuvor muss allerdings noch das Abgeordnetenhaus über das Leitbild abstimmen.



In den oberen Etagen meist Luxuswohnungen

Die geplante Sozialwohnungsquote dürfte ein gewaltiges Einkommensgefälle innerhalb der Hochhaus-Türme erzeugen. Denn da Bauen in luftiger Höhe teuer ist, entstehen in den oberen Etagen meist hochpreisige Luxus-Wohnungen. Der 120 Meter hohe Steglitzer Kreisel wird derzeit zum Ü-Berlin-Tower umgebaut. Eine 147 Quadratmeter-Wohnung im 26. Stock wird beim Portal Immobilienscout für rund 1,8 Millionen Euro angeboten - mehr als 12.200 Euro pro Quadratmeter.

Auch am Alexanderplatz planen Investoren vier Hochhäuser, die zwischen 130 und 150 Meter hoch sein sollen - und sich an zahlungskräftige Kundschaft richten. Der 65 Meter hohe Wohnhaus "Grandaire" am Alex hatte in der vorigen Woche Richtfest gefeiert . Es ist nach dreißig Jahren der erste Wohnturm, der am Alex neu entstanden ist.



Senat will Bodenspekulation entgegen wirken

Senatsbaudirektorin Regula Lüscher geht davon, dass mit den rasant gestiegenen Immobilienpreisen auch das Investoren-Interesse gestiegen ist, in Berlin Hochhäuser zu bauen. Ganz bewusst enthält das Hochhaus-Leitbild deshalb keine Vorgaben dafür, wo überall in der Stadt neue Hochhäuser entstehen dürfen. "Wir wollten der Bodenspekulation entgegen wirken. Wenn wir einzelne Gebiete ausweisen als Hochhausgebiete, dann werden dort automatisch die Grundstückspreise in die Höhe schnellen, und nicht nur dort, sondern auch im ganzen Umfeld", sagt Lüscher dem rbb. Das Investoren auch abseits des Alex in Berln Hochhäuser planen, zeigte sich im März auf der weltgrößten Immobilienmesse MIPIM in Cannes. Gleich drei Berliner Hochhauspläne stellten Entwickler dort vor. So warb etwa der Berliner Projektentwickler UTB für einen 30-Geschosser in Kreuzberg. In der Immobilienzeitung erläutert UTB-Chef Thomas Bestgen, sein Hochhaus solle "den durchmischten Kreuzberger Kiez in der Vertikalen" abbilden. Genossenschaften, Baugruppen, aber auch große Kitas und Co-Working-Spaces sollen darin Platz haben. Eine Unterstützerin hat Bestgen für sein Projekt schonmal: Senatsbaudirektorin Regula Lüscher stellte das Projekt auf der MIPIM mit vor.



Investorenträume für eine Ost-Berliner Betonwüste

Bild: imago/Bernd Friedel, Grafik: rbb|24 Derzeit haben vier Immobilienfirmen ihre Pläne für insgesamt fünf Hochhäuser rund um den Alexanderplatz angekündigt. Würden sie tatsächlich alle gebaut, veränderten sie die Skyline der Stadt massiv.

Bild: dpa Die Pläne für den Umbau des Alexanderplatzes dümpelten mehr als 20 Jahre vor sich hin, bevor erstmals ein Investor konkrete Pläne für ein Hochhaus öffentlich machte. Im Januar 2014 stellte das US-Unternehmen Hines den Entwurf des Architekten Frank Gehry für einen 150 Meter hohen Wohnturm an der Ecke Alexanderstraße und Otto-Braun-Straße vor. Fast ebensolang versucht Hines die BVG davon zu überzeugen, dass der Bau des Turms nicht den Tunnel der U5 zerstört, der an dem Grundstück vorbeiführt.

Bild: Bewocon Im Juli 2016 stellte die russische Firma Monarch Pläne für ein ebenfalls 150 Meter hohes Gebäude neben dem Einkaufszentrum Alexa vor. Ursprünglich wollte die Firma hier ein Bürogebäude bauen, nun sollten es jedoch Luxuswohnungen werden. Das Genehmigungsverfahren zog sich jedoch hin, weil Monarch deutlich mehr Fläche in dem Gebäude unterbringen wollte, als im Plan des Senats vorgesehen war. Nachdem Monarch die Zahl der Etagen um vier auf 35 reduziert hatte, wurde im März 2018 eine Baugenehmigung ausgestellt. Bis 2021 soll der Turm nun gebaut werden. Allerdings sollte schon im Frühjahr 2018 mit den Bauarbeiten begonnen werden.

Bild: Lexigon Der dritte konkrete Entwurf könnte der erste tatsächlich gebaute Hochhausturm am Alexanderplatz werden: Der Grund unter dem 130 Meter hohen Covivio-Turm ist bis auf eine wilde Grabstätte aus dem 16. oder 17. Jahrhhundert wohl frei. Drei Etagen nach unten und 33 nach oben sollen gebaut werden. Schon Ende 2019 drohen einem Biergarten und verschiedenen Billiggeschäften an der Stelle der Abrisse.

Bild: TLG Immobilien Seit Kurzem überlegt auch die Berliner TLG Immobilien seine Grundstücke am Alexanderplatz radikal umzubauen. Das börsennotierte Unternehmen wurde 1991 als Tochterunternehmen der Treuhandanstalt gegründet. 2019 soll ein Architekturwettwerb über das Aussehen der zwei 130 Meter hohen Türme und eines dritten, flacheren Gebäudes entscheiden.

Bild: akg-images Dieses Modell zeigt den Entwurf, mit dem der Architekt Hans Kollhoff 1993 einen Wettbewerb zur Umgestaltung des Ost-Berliner Zentrums gewann. Der Plan sah 13 Hochhäuser vor, die jeweils 150 Meter hoch sein und sich nach oben verjüngen sollten. 2016 wurde der Plan überarbeitet. Jetzt sollen am Alexanderplatz höchsten neun Hochhaustürme stehen inklusive des Park Inns.

Bild: imageBROKER Die Realität: Trotz vieler Visionen hat sich am Alexanderplatz in den vergangenen Jahren kaum etwas verändert. Das Galeria-Kaufhof-Gebäude bekam Anfang des noch jungen Jahrtausends eine neue Fassade verpasst, links und rechts der Otto-Braun-Straße entstanden neue Einkaufszentren. Hochhäuser wurden noch keine gebaut. Link zum Artikel | Weitere Bildergalerien | Sendung: Abendschau, 19.10.2018, 19.30 Uhr

