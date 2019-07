rbb Audio: Inforadio | 30.07.2019 | Ute Schuhmacher | Bild: rbb

Nach Flucht von Sicherungsverwahrtem - Berlin verschärft die Regeln für Freigänger

30.07.19 | 14:10

Berlin hat die Regelung für Freigänger verschärft. Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) reagierte damit auf die Flucht eines Sicherungsverwahrten im Juli. Eine Justizvollzugsbeamtin hatte den Mann während eines Ausgangs angerufen, um ihm mitzuteilen, er solle zurück in die Anstalt kommen, weil er gegen Lockerungsauflagen verstoßen hatte. Der Mann kehrte nicht in die Anstalt zurück, vermutlich weil in solchen Fällen der Freigang gestrichen wird. Er konnte erst zwei Wochen später gefasst werden.

Brisante Informationen erst nach Rückkehr

In Zukunft soll sichergestellt werden, was laut Justizverwaltung eigentlich gängige Praxis ist: Gefangenen werden die Gründe für eine Rückkehraufforderung erst mitgeteilt, wenn sie zurück in der Vollzugsanstalt sind. Außerdem will die Justizverwaltung Freigänger öfter und unangekündigt am Arbeits- und Ausbildungsbetrieb besuchen. Denn es hatte sich herausgestellt, dass der Mann seinen Praktikumsplatz gar nicht besuchte und vermutlich gefälschte Anwesenheitsnachweise vorgelegt hatte. Nach Angaben der Senatsverwaltung wird der betroffene Mann seine Ausbildung nicht fortsetzen dürfen, in deren Rahmen er ein zweimonatiges Praktikum absolvieren sollte.

Freiheit ist auch Grundrecht für Sicherungsverwahrte