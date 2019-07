Um die Einleitung des Volksbegehrens zu beantragen, waren mindestens 20.000 nötig gewesen. Als nächsten Schritt prüft die Senatsverwaltung nun, ob das Ansinnen der Bürgerinitiative rechtskonform ist. Diese Frage ist unter Juristen hochumstritten. Ein Sprecher der Innenverwaltung versicherte, dass die Prüfung, an der auch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung beteiligt sei, so zügig wie möglich erfolge. Gleichzeitig wies er darauf hin, dass es sich bei der gesamten Materie um sehr komplexe Rechtsfragen handle. Wie lange das ganze dauert, ist derzeit nicht abzusehen. Es dürfte sich jedoch um Monate handeln. Danach würden weitere Schritte folgen, die am Ende in einen Volksentscheid münden könnten.

Die Initiative strebt die Vergesellschaftung von Unternehmen mit mehr als 3.000 Wohnungen an - ein bundesweit einmaliger Vorgang. Konkret will sie erreichen, dass der Senat ein entsprechendes Gesetz erarbeitet. Sie beruft sich bei ihrem Vorstoß auf das Grundgesetz, das die Vergesellschaftung von Grund und Boden oder Produktionsmitteln gegen angemessene Entschädigung unter Umständen zulässt. Das soll helfen, dass Wohnen in der Hauptstadt bezahlbar bleibt.