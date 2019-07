imago/photothek Audio: Inforadio | 20.07.2019 | Thorsten Gabriel | Bild: imago/photothek

Ergebnisse von "Vera3" - Drittklässler bei Vergleichstests nur unterdurchschnittlich

21.07.19 | 08:32 Uhr

Bei den diesjährigen Vergleichsarbeiten der dritten Klassen haben die Berliner Schülerinnen und Schüler erneut nur unterdurchschnittlich abgeschnitten. Bildungssenatorin Scheeres gelobt Besserung - unumstritten sind die Tests aber auch nicht. Von Thorsten Gabriel

Im Mai mussten die Berliner Drittklässlerinnen und Drittklässler wieder ran zu Vergleichsarbeiten. In Deutsch ging es diesmal ums Lesen und Zuhören, in Mathematik unter anderem um "Häufigkeit und Wahrscheinlichkeit". Ergebnis: Bei 52 Prozent der rund 25.000 Schüler war die Leseleistung unterdurchschnittlich. Auch in Mathematik blieb die Mehrheit unter dem Niveau, das die Kultusministerkonferenz als Durchschnitt definiert. Wieder einmal: kein ruhmreiches Ergebnis, wenngleich in Teilen etwas besser als noch in den vergangenen Jahren.

Aufgaben zum Teil für Viertklässler

Wobei der Sprecher der Senatsbildungsverwaltung, Martin Klesmann, zu bedenken gibt, dass bei Vera3 bewusst auch sehr viel schwierigere Aufgaben abgefragt wurden - oft auch Aufgaben, die erst am Ende der vierten Klasse gelöst werden können, so der Sprecher. Damit wolle man ein breites Leistungsspektrum aufzeigen. "Also, dass eben die vorhandenen Kompetenzen der Lernenden möglichst differenziert auch im unteren und oberen Ende des Leistungsspektrums erfasst."

Die Vergleichsarbeiten seien eben keine Rankingstudie, sondern dienten vor allem den konkreten Klassen als Hilfestellung. Stoff für Diskussionen über den bildungspolitischen Kurs sind sie aber auch. Die Testergebnisse seien "ein bildungspolitischer Offenbarungseid der Sozialdemokratie", kommentiert etwa der Schulexperte der FDP-Fraktion, Paul Fresdorf. Bildungssenatorin Sandra Scheeres müsse ihre "groß angekündigte Qualitätsoffensive" endlich umsetzen.

Scheeres plant Qualitätsoffensive

In der Tat verweist der Sprecher der Bildungsverwaltung auf genau diese Offensive. Sie zielt unter anderem darauf ab, dass die Tests an den Schulen ernster genommen werden. Bei Schülern und Lehrern sind die Vera-Arbeiten nämlich nur mittelmäßig beliebt, weil sie ein Zusatztest abseits des normalen Unterrichts sind. Entsprechend motiviert gehen viele Schülerinnen und Schüler dann auch ans Werk. Verwaltungssprecher Klesmann sagt zur "Qualitätsoffensive": "Es soll da auch Schulverträge geben, also Zielvorgaben, was erreicht werden soll, damit wirklich auch Lerngruppen, wo es eben nicht so gut läuft, hinterfragt werden, und es da zu besseren Ergebnissen kommt." Außerdem sollen die Vergleichstests in Zukunft auf nahezu alle Jahrgangsstufen ausgedehnt werden. Bislang gibt es die Vera-Tests nur in der dritten und achten Klasse.