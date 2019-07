dpa Video: Brandenburg aktuell | 22.07.19 | Kaveh Kooroshy | Bild: dpa

7.000 Verfahren in einem Jahr - Fluggast-Klagen überlasten Brandenburger Justiz

22.07.19 | 21:28 Uhr

In Brandenburg landen alle Klagen von Fluggästen in Schönefeld beim Amtsgericht in Königs Wusterhausen. Internetportale verdienen mit der Durchsetzung der Ansprüche ihrer Kunden viel Geld - weil die Zahl der Anzeigen drastisch steigt, ist das Gericht komplett überfordert.

Das Amtsgericht Königs Wusterhausen ist das einzige Flughafengericht Brandenburgs: Pro Tag gingen hier zuletzt weit mehr als 500 Klagen ein. Passagiere kämpfen um Entschädigungen, wenn ihr Flieger verspätet war oder ausgefallen ist. Die Zahl der Verfahren steigt extrem an: Vergangenes Jahr waren es 3.100, dieses Jahr werden es nach Einschätzung der Mitarbeiter wohl mehr als 7.000. Längst ist das Amtsgericht von dieser Last überfordert. Es fehlt an Personal und Räumen für dessen Unterbringung. Und das Geld wird auch für einfache Dinge knapp. "Wir haben so stark steigende Portokosten, um mit den Anwaltskanzleien und Fluggesellschaften zu korrespondieren, dass wir im Grunde wissen: Schon im September können wir unsere Postrechnung nicht mehr bezahlen. Aktendeckel sind uns ja auch schon ausgegangen, sodass alle anderen Brandenburger Gerichte uns Aktendeckel spenden mussten", sagt Matthias Deller, der Direktor des Amtsgerichts, dem rbb.

Kein Geld mehr für Aktendeckel: Beim Büromaterial seien die Mitarbeiter des Amtsgerichtes bereits auf Spenden anderer Häuser angewiesen gewesen, sagt der Direktor Matthias Deller. | Bild: rbb

Provision von 20 bis 30 Prozent der Flugkosten

Ein Grund für die Überlastung sind Dutzende Portale im Internet, die gegen eine Provision von jeweils 20 bis 30 Prozent die Ansprüche gegenüber Fluggesellschaften durchsetzen. Mit wenigen Klicks lässt sich der eigene Fall an die Portale übertragen. Eine dieser Firmen ist die Plattform "Flightright". Deren Rechtsexperte Alexander Weishaupt macht die Fluggesellschaften für die hohe Zahl von Klagen verantwortlich. "Wir sind maßgeblich an einer schnellen, außergerichtlichen Entwicklung interessiert. Das Problem ist nur: Wenn Airlines auf unsere Forderung nicht reagieren, sich quasi totstellen, oder berechtigte Ansprüche überwiegend ablehnen, sind wir eben gezwungen, Fälle gerichtlich durchzusetzen", sagt Weishaupt dem rbb.

Der BER soll in gut einem Jahr eröffnen. Damit sind wir auch dann für alle Fälle zuständig, die bisher im Land Berlin verhandelt worden sind. Das sind jedes Jahr gut 6.000 zusätzliche Fälle." Matthias Deller, Direktor des Amtsgerichts Königs Wusterhausen

Klagelast wirkt sich auf die Dauer anderer Verfahren aus

Am Amtsgericht Königs Wusterhausen drängen sie darauf, dass die Regierung in Potsdam schnell neue Stellen bewilligt. Ein Sprecher des Justizministerium aber verweist auf die zusätzlichen 28 Richterstellen für die ordentliche Gerichtsbarkeit. Die Juristinnen und Juristen sollen in diesem und im nächsten Jahr eingestellt werden. Der Direktor des Amtsgerichtes, Matthias Deller, sagt, er fürchte, dass das nicht ausreichen werde. Die Fluggast-Klagen haben auch Auswirkungen auf die Dauer anderer Verfahren im Land. Inzwischen ist die durchschnittliche Verfahrenszeit bis zum Urteil von 4,8 Monaten auf mehr als sechs Monate gestiegen. Und die Tendenz ist steigend. "Der BER soll in gut einem Jahr eröffnen. Damit sind wir auch dann für alle Fälle zuständig, die bisher im Land Berlin verhandelt worden sind. Das sind jedes Jahr gut 6.000 zusätzliche Fälle", sagt Deller. In Deutschland flogen im vergangenen Jahr so viele Menschen wie noch nie zuvor, insgesamt waren es 244 Millionen Fluggäste. Auch die beiden Flughäfen Tegel und Schönefeld stellten neue Passagierrekorde auf: Von und nach Schönefeld flogen 12,7 Millionen Menschen, von und nach Tegel 22 Millionen.