Frauen und Männer der Freiwilligen Feuerwehr in Brandenburg haben am Donnerstag für ihren Einsatz die landesweit ersten Jubiläumsprämien erhalten. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) übergab das Geld an 72 Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr Kolkwitz (Spree-Neiße). Insgesamt erhielten 137 Feuerwehrleute aus der Gemeinde einen pauschalen Aufwandsersatz vom Land.

Die Prämien und Aufwandsersatzzahlungen sind im neuen Prämien- und Ehrenzeichengesetz geregelt. Erstmals für 2019 gibt es einen jährlichen Zuschuss von 200 Euro sowie alle zehn Jahre Jubiläumsprämien in Höhe von 500 Euro. Das Geld bekommen auch Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes und beim Technischen Hilfswerk.