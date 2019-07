Fast die Hälfte der Krankenhäuser in Brandenburg soll mehr Geld von den gesetzlichen Krankenkassen bekommen. Das gab der Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenkassen am Dienstagnachmittag bekannt. Mit der Finanzspritze solle die medizinische Versorgung im ländlichen Raum gesichert werden.

Die 26 Kliniken in Brandenburg bekommen demnach jeweils 400.000 Euro. Der sogenannte Sicherstellungszuschlag soll ab dem Jahr 2020 an Häuser gehen, die für die Notfallversorgung oder die Geburtshilfe in einer Gegend wichtig sind.