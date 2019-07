Das Land Brandenburg übernimmt einen Großteil der Schulden von Brandenburg an der Havel. Vertreter der Landesregierung und der Stadtverwaltung unterzeichnen am Donnerstagvormittag eine Vereinbarung dazu. 58 Millionen Euro an Landesmitteln fließen in den städtischen Haushalt. Weitere 14 Millionen Euro muss die Stadt dazu beisteuern, ihr Haushaltsdefizit zu verringern.

Brandenburg an der Havel ist nach Cottbus und Frankfurt (Oder) die dritte kreisfreie Stadt binnen weniger Tage, der die rot-rote Landesregierung einen Großteil ihrer Schulden erlässt. Die Vereinbarungen dazu hatte die Regierung mit allen drei Städten bereits Anfang des Jahres getroffen.