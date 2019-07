Bild: dpa-Symbolbild/Kai Remmers

Wanderungsstatistik - Kein anderes Bundesland hat so viele Zuzügler wie Brandenburg

17.07.19 | 06:14 Uhr

Kein anderes Bundesland profitiert bei innerdeutschen Umzügen so stark wie Brandenburg: Im vergangenen Jahr zogen Tausende mehr in die Mark als weggingen. Grund dafür sind aber nicht nur die Stärken des Bundeslandes, sondern auch die Makel eines Nachbarn.

Nach Brandenburg sind im vergangenen Jahr deutlich mehr Menschen gezogen als weggegangen. Bundesweit ist die Mark damit auf dem ersten Platz.



Wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte, gewann Brandenburg im Jahr 2018 bei sogenannten innerdeutschen Wanderungen unterm Strich 15.000 Menschen dazu.

Auch in Bayern wanderten mit einem Plus von 9.000 mehr Menschen zu als in andere Bundesländer wegzogen, in Schleswig-Holstein betrug das Plus immerhin noch 8.000 Menschen.



"Für Brandenburg und Schleswig-Holstein handelt es sich vor allem um Zuzüge aus Berlin und Hamburg", erklärten die Statistiker - unter anderem wegen steigender Mieten und Immobilienpreise zieht es viele Großstädter ins Umland.

Umgekehrtes Bild in Berlin

Berlin hingegen rangiert am anderen Ende der Skala und verlor innerhalb Deutschlands deutlich mehr Menschen als in die Hauptstadt zogen - insgesamt ein Minus von 8.000 Menschen. Nur in Nordrhein-Westfalen waren es mit 10.000 Menschen noch mehr, die dem Land durch Abwanderung in andere Bundesländer verloren gingen.



Nicht zu verwechseln ist diese Statistik mit den Einwohnerzahlen, die in Berlin seit Jahren stark steigen. Die Zuzüge und Wegzüge innerhalb Deutschlands machen nur einen bestimmten Teil dieser Statistik aus. Zu den Einwohnerzahlen gehören unter anderen auch die Zahl der Geburten und Todesfälle oder die Zuwanderung aus dem Ausland.

Deutsche Bevölkerung insgesamt wächst

Nachdem es 2017 mit 4.000 Zuzügen zum ersten Mal seit 1991 mehr Zuzüge aus den alten in die neuen Bundesländern als umgekehrt gegeben hatte, betrug der sogenannte Binnenwanderungssaldo im Osten im vergangenen Jahr 700 Menschen. Dies sei vor allem auf eine geringere Abwanderung aus den neuen Bundesländern zurückzuführen, hieß es.



In der Wanderungsstatistik werden den Angaben zufolge Personen dargestellt, die nach den melderechtlichen Regelungen bei den zuständigen Meldebehörden an- beziehungsweise abgemeldet wurden. Nach Deutschland insgesamt sind im vergangenen Jahr 400.000 Menschen mehr gekommen als weggezogen. Insgesamt gab es laut dem Statistischen Bundesamt 1,58 Millionen Zuzüge aus dem Ausland, während 1,18 Millionen Menschen ins Ausland zogen. Die sogenannte Nettozuwanderung ging damit leicht zurück - im Jahr 2017 lag sie noch bei 416.000 Menschen.

Sendung: Inforadio, 16.07.2019, 12 Uhr