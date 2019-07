dpa/Lukas Schulze Video: rbb24 | 17.07.2019 | Kristin Joachim | Bild: dpa/Lukas Schulze

Diskriminierung von Flüchtlingen - Brandenburger Regierung kritisiert Masern-Impfpflicht

17.07.19 | 16:02 Uhr

Der vom Bundeskabinett beschlossene Gesetzentwurf für eine Masern-Impfpflicht erwähnt neben Kitas und Schulen auch explizit Flüchtlingsheime. Aus Brandenburg und Berlin kommt Kritik: Es werde eine Gruppe stigmatisiert, von der gar keine Gefahr ausgehe.



Das Bundeskabinett hat das Gesetz für eine Impfpflicht gegen Masern auf den Weg gebracht. Ab März 2020 müssen Eltern vor der Aufnahme ihrer Kinder in eine Kita oder Schule nachweisen, dass diese geimpft sind. Die Impfpflicht gilt auch für Tagesmütter und für das Personal in Kitas, Schulen, in der Medizin und in Gemeinschaftseinrichtungen wie Flüchtlingsunterkünften. Bei Verstößen drohen Bußgelder bis zu 2.500 Euro. Ungeimpfte Kinder dürfen in Kitas nicht mehr aufgenommen werden.



Kritik an Impfpflicht für Flüchtlinge

Brandenburgs Gesundheitsstaatssekretär Andreas Büttner (Linke) kritisierte die explizit erwähnte Impfpflicht für Flüchtlinge im Gesetzentwurf von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). "Das ist mir rätselhaft. Bei Flüchtlingen, die ankommen, wird der Impfschutz überprüft, es finden Beratungen statt." Nachimpfungen würden zwar nur auf freiwilliger Basis durchgeführt, das aber sei bei Erwachsenen mit deutscher Staatsangehörigkeit nicht anders, so Büttner im Interview mit dem rbb. "Die Bereitschaft unter den geflüchteten Menschen, sich auch impfen zu lassen, ist sehr hoch", sagte Alexander Straßmeir, Präsident des Landesamts für Flüchtlingelsangelegenheiten in Berlin.



Insgesamt seien Flüchtlinge auch keine Risikogruppe, so Straßmeier. "Absolut nicht. Wenn wir in der Vergangenheit Ausbrüche von Masern hatten, war das auf diejenigen in der Stammbevölkerung zurückzuführen, die einer Impfung kritisch gegenüberstehen, aber nicht auf geflüchtete Menschen."



Impfpflicht für medizinisches Personal

Büttner lehnte es ab, im Gesetz Flüchtlinge nun trotzdem gesondert herauszunehmen. "Ich warne davor, in den Duktus zu kommen, einzelne Personengruppen seien eine besondere Gefährdung. Genau das macht der Entwurf des Bundesgesundheitsministers."

Amtsarzt Steffen Hampel aus Märkisch-Oderland hält die Regelung sogar für schädlich. "Das ist der falsche Ansatz. Wir kennen die Zahlen, wir wissen, von wo Krankheiten gemeldetr werden - und da sehe ich nicht den Schwerpunkt." Anders sei es lediglich bei Gemeinschaftsunterkünften mit Kindern, deren Impfschutz häufig nicht vorhanden oder lückenhaft sei. "Ich sehe ganz große Lücken beim Personal in medizinischen Einrichtungen: Diese Personengruppe sollte grundsätzlich und verpflichtend geimpft werden."

Neue Vorschriften für Kitas und Schulen

Das Gesetz sieht nun vor, dass Kinder und Betreuer, die zum Zeitpunkt des Inkraftretens des Gesetzes im kommenden März schon in einer Kita, Schule oder Gemeinschaftseinrichtung sind, die Masern-Impfung bis spätestens 31. Juli 2021 nachweisen müssen. Erbracht werden kann der Nachweis durch den Impfausweis, das gelbe Kinderuntersuchungsheft oder durch ein ärztliches Attest, aus dem hervorgeht, dass man die Masern schon hatte. "Wir wollen möglichst alle Kinder vor einer Masernansteckung bewahren", sagte Bundesgesundheitsminister Spahn am Mittwoch. Deshalb führe man den verpflichtenden Impfschutz ein. Hintergrund ist ein weltweiter Anstieg der Masernerkrankungen. In Deutschland wurden im vergangenen Jahr 543 Fälle gemeldet. In den ersten Monaten dieses Jahres schon mehr als 400 Fälle.



Nach dem Kabinett muss jetzt noch der Bundestag zustimmen. Im Bundesrat ist laut Gesundheitsministerium keine Zustimmung nötig.



Sendung: Inforadio, 17.07.2019, 13.00 Uhr