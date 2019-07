Bild: dpa-Zentralbild

Während es Angela zuerst nach Leipzig und dann in die weite Welt zieht, bleiben ihre Eltern in Templin, wo Angelas Mutter bis zuletzt lebte. Vater Horst, der zu Lebzeiten eine Schlüsselstellung in der Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg innehatte, verstarb 2011.