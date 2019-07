Sven L. Berlin Dienstag, 09.07.2019 | 14:05 Uhr

Das ist sicher mehr als richtig das Berlin dringend neue Fahrzeuge braucht und das nicht erst seit gestern sondern schon seit vielen Jahren . Auch das man in das Netz dringend investieren muss und das sowohl bei Tram , S Bahn als auch U Bahn ist richtig und längst überfällig . Auch richtig ist das unser derzeitiger regierender Bürgermeister Müller offensichtlich nur von den schlechten Wahl bzw. Umfrageergebnissen seiner Partei ablenken möchte denn ohne überhaupt die Voraussetzungen für ein solches Vorhaben geschaffen zu haben ist das wenig glaubhaft bzw. nachvollziehbar . Aber ausgerechnet die CDU gehört ja neben der FDP und auch der mitregierenden SPD eher zur Autofahrerlobby in dieser Stadt und steht nicht gerade an vorderster Stelle wenn es um einen glaubhaften und gut ausgebauten ÖPNV geht . Deshalb ist das was CDU und FDP immer wieder von sich geben genau so lächerlich wie der Vorschlag des SPD regierenden Müller .