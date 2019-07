Berlin will Beflaggung mit Regenbogenfahne erleichtern

Die Fahne ist das internationale Zeichen für die LGBT-Bewegung und "ein wichtiges Symbol für Vielfalt, Toleranz und Offenheit", sagte Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD). Mit der Fahne wolle man für diese Werte einstehen und gleichzeitig allen "die rote Karte zeigen", die Menschen diskriminieren oder angreifen, so Geisel. "Respekt ist das, was jeder von uns seinem Gegenüber entgegenbringen sollte."

Gehisst werden darf die Flagge nun vom 21. bis 27. Juli. Da es sich um ein nicht-hoheitliches Zeichen handelt, muss vor der Beflaggung an öffentlichen Gebäuden die Erlaubnis der Innenverwaltung eingeholt werden.

Das soll perspektivisch aber geändert werden: Die Regenbogenfahne soll in die Beflaggungsverordnung aufgenommen werden, heißt es in einer Mitteilung der Innenverwaltung. Sie dürfe an öffentlichen Gebäuden des Landes Berlin zum Christopher Street Day dann auch ohne vorherige Erlaubnis gehisst werden.