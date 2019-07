"Wir wollen keine Spaßbremse aufbauen. Die Menschen sollen sich auch weiterhin an Silvesterfeuerwerken erfreuen können", sagte der Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch am Montag und schlug vor, die Feuerwerke nur noch professionell veranstalten zu lassen. Möglich sei aber auch die Einrichtung von Gebieten, in denen privat geböllert werden dürfe.

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat Verbote und Beschränkungen für private Silvesterböllereien in 31 deutschen Städten beantragt. Nach eigenen Angaben will sie damit die Luftreinhaltung verbessern. Es gehe vor allem um belastete Innenstadtbereiche.

Mehr als 100.000 Menschen haben bereits eine entsprechende Petition der DUH unterschrieben [Link zur Petition]. In anderen europäischen Großstädten wie Paris, Athen oder London sind bereits seit mehreren Jahren nur noch professionelle Feuerwerke gestattet. Der Verkauf an Privatpersonen, der private Besitz und das Abfeuern sind unter anderem in Paris, Dänemark und Slowenien generell verboten. Die Umwelthilfe kündigte am Montag an, notfalls auch vor Gericht ziehen zu wollen, um eine Beschränkung durchzusetzen.

Der Pressesprecher der Berliner Senatsverwaltung für Inneres, Martin Pallgen, sagte dem Evangelischen Pressedienst (epd), dass einige Verbotszonen eingerichtet werden sollen - allerdings vornehmlich aus Sicherheitsgründen und nicht flächendeckend. Bisher ist der Verkauf von Raketen und Böllern auf Bundesebene geregelt und nur an wenigen Tagen rund um Silvester erlaubt. In Berlin nahmen Angriffe auf Rettungskräfte und Polizei bei den Silvesterfeiern zuletzt zu, es kam an manchen Orten zu regelrechten Straßenschlachten. Als Konsequenz hatte der Innensenator Andreas Geisel (SPD) Anfang des Jahres Böllerverbote im Steinmetzkiez in Schöneberg mit der Pallasstraße sowie rund um den Hermannplatz in Neukölln angekündigt - auf Grundlage des Landes-Polizeigesetzes.