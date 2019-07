Brandenburgs Schulen werden für das digitale Lernen aufgerüstet. Dafür stehen in den kommenden fünf Jahren mit dem Digitalpakt von Bund und Ländern knapp 168 Millionen Euro in Brandenburg zur Verfügung, wie Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) am Dienstag in Potsdam mitteilte. Damit könnten die Schulen etwa ein eigenes W-LAN aufbauen, digitale Schultafeln (Whiteboards) anschaffen oder die Schüler mit Tablets ausstatten.