Aöfewd Neumann Berlin Dienstag, 23.07.2019 | 08:34 Uhr

Gibt es für die L34 tatsächlich einen neuen Pachtvertrag? Der alte wurde zum Ende vergangenen Jahres nicht verlängert. Baustadtrat Schmidt und einige linke Politiker hätten es deshalb gern gesehen, wenn das Land das Objekt gekauft hätte. Gegen eine drohende Räumung wird immer wieder demonstriert.



Bei einigen Projekten in dem Bezirk sieht es zumindest äußerlich so aus, dass eine dringend gebotene Grundsanierung nicht ganz billig werden dürfte. So großflächig wie der Putz geschädigt ist, geht das mit einer dann gesetzlich vorgeschrieben energetischen Sanierung einher. Eine Prüfung, ob eine Neubau wegen ggf. vorhandener Schäden am tragenden Mauerwerk nicht insgesamt günstiger wäre, ist nicht von der Hand zu weisen.